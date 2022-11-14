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НовостиПроисшествия14 ноября 2022 5:18

От машины остались только багажник и пара колес: в Челябинске ВАЗ разбился о столб, пострадали трое

В Челябинске машина врезалась в столб, пострадали трое молодых людей
Елена КОЛЧИНА
Фото: ГИБДД Челябинска

Фото: ГИБДД Челябинска

Страшная авария произошла ночью 14 ноября на Свердловском тракте в Челябинске. ВАЗ-2110 врезался в столб.

Как рассказали в ГИБДД города, 18-летний водитель допустил занос машины вправо. ВАЗ съехал с дороги, перескочил через бордюрный камень и столкнулся с электроопорой. От машины мало что осталось, поврежден оказался даже толстый железобетонный столб.

Фото: ГИБДД Челябинска

Фото: ГИБДД Челябинска

Трое молодых людей, находившихся в автомобиле, чудом остались живы, но получили травмы. По данным ГИБДД, помимо водителя пострадали две пассажирки: девушки 18 и 19 лет.

Ранее в Челябинске столкнулись Mazda и Lexus. Одна из машин ехала на желтый сигнал светофора.

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