В Златоусте автобус с пассажирами врезался в забор жилого дома

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области
В Челябинской области маршрутка с 12 пассажирами попала в ДТП. Авария случилась вечером 13 ноября на улице Таганайской в Златоусте.
Автобус FIAT FST ехал по маршруту №30. Шел снег. Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, водитель маршрутки слишком сильно разогнался. Автобус съехал с дроги и врезался в забор возле жилого дома. Помяло и машину, и забор. Пострадали пассажирки.
34-летней женщине медики оказали разовую помощь, а 55-летней пострадавшей потребовалась госпитализация.
42-летний водитель маршрутки травм не получил..
В полиции после аварии начали проверку, выясняют точную причину и все обстоятельства ДТП.
Напомним, в Челябинске легковая машина врезалась в столб, пострадали трое молодых людей.
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