Челябинск получил от Москвы 10 автобусов-гармошек

Всего на Южный Урал привезли 60 автобусов из столицы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинск привезли сразу десять автобусов особо большого класса. Многим челябицам они известны как «гармошки». Уже в начале декабря три таких автобуса выпустят на маршрут № 64.

— Эти 3 автобуса предоставил ГУП «Мосгортранс» нашему городу на безвозмездной основе. Транспортные средства прошли технический осмотр и забрендированы в едином Челябинском стиле, — рассказали в миндортрансе.

Остальные «гармошки» начнут курсировать по городу с 1 апреля 2023 года. Тремя автобусами усилят маршрут № 64, а еще две машины будут работать по маршруту № 4.

Всего же в Челябинскую область из Москвы было безвозмездно передано 60 автобусов. Кроме десятка «гармошек», которые были переданы в Челябинск, остальные 50 автобусов распределены между городами региона — Копейском, Миассом, Троицкому, Кусе и Южноуральске.

Ранее стало известно о планах миндортранса Челябинской области по пополнению парка общественного транспорта в 2023 году. В общей сложности, в регион привезут 272 новых машины, большая часть из которых — троллейбусы.

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