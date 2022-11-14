Будут красными и зелеными: в Челябинске в 2023 году ждут 272 новых трамвая, троллейбуса и автобуса

Фото: правительство Челябинской области, миндортранс Челябинской области

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области объявили о планах по пополнению парка общественного транспорта в 2023 году. В общей сложности работу на городских улицах должны начать 272 машины.

Большая часть нового транспорта — это троллейбусы, которые в Челябинск по концессии обязалась привезти компания «Синара-Городские транспортные решения». Предприятие обещало модернизировать в городе троллейбусную инфраструктуру, а взамен будет получать доход от перевозок. Среди прочего общественного транспорта троллейбусы станут выделяться цветом. Новые челябинские автобусы и трамваи красят в зеленый, а поверх наносят фирменный рисунок. Но как сообщили в миндортрансе, троллейбусы «Синары» будут ярко-красными.

В 2023 году в Челябинске также ждут 74 низкопольных трамвая и 30 новых автобусов.

Фото: миндортранс Челябинской области

Если осуществлению плана ничто не помешает, то пополнение автопарка в следующем году превзойдет показатели нынешнего года. В 2022 году в Челябинске принимают 30 новых трамваев и 16 автобусов, еще 24 новых автобуса приобрели в Копейске.

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