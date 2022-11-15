Супруги из Челябинска уволились с работы и открыли букинистический магазин

Татьяна и Антон вместе открыли книжную лавку. Фото: Анастасия Черная.
Семейная пара из Челябинска превратила домашнюю библиотеку в букинистический магазин и теперь делают счастливыми тысячи людей. Ради этого Татьяна и Антон Зубковы оставили работу: она была пресс-секретарем в университете, он – корреспондентом на телевидении.
История книжной лавки началась еще десять лет назад, когда пара только познакомилась. В однокомнатной квартире Антона была огромная библиотека. Когда съехались, с книгами стало тесновато, а новые было некуда складывать. Попробовали распродать часть книг на Кировке.
− Но, придя на «развал», мы поняли, что там не только не обогатимся, но и книги придут в негодность. Так что, мы временно забыли об этом, − рассказывает Татьяна Hornews.com.
В магазине особенная атмосфера. Фото: Анастасия Черная.
Через несколько лет у Зубковых родился сын, переехали в квартиру побольше. Но места для книг все равно не хватало. Решили продать их через интернет. Антон перебирал книги, а Татьяна фотографировала обложки и публиковала объявления. Так продали около ста книг.
А теперь для «Книжного дворика» специально покупают. Самым большим спросом пользуются научная, историческая и прикладная литература. Интересны челябинцам художественная литература и детские издания.
− Люди приходят за печатными книгами, покупают с рук, разыскивают редкие книги. Даже я ищу редкости по военной истории, и когда удается встретиться с такой находкой, испытываю настоящее счастье. Поэтому понимаю, какую радость принесу тому, кто долго ищет редкое издание и уже думает, что его нигде нет, − поделился Антон Зубков.
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