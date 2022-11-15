В Челябинске выяснили, из-за чего новый трамвай сошел с рельсов

Фото: Дмитрий Шлемин

В Челябинске выяснили причину схода с рельсов трамвая утром 15 ноября. Авария произошла у Комсомольской площади, на пересечении проспекта Ленина и Улицы Рождественского.

Оказалось, что на рельсах трамвай не удержался из-за постороннего предмета. Как рассказал КП-Челябинск директор «ЧелябГЭТ» Дмитрий Усачев, на рельсы попал болт. Деталь, по всей вероятности, отвалилась от какой-то из проезжавших мимо машин.

Напомним, в аварию попал один и новых трамваев, недавно работающих в городе. Сошедший с рельсов вагон так развернуло, что он не только перегородил пути, но и перекрыл часть автомобильной дороги.

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