Заблокировал рельсы и часть дороги: новый трамвай сошел с рельсов на Комсомольской площади в Челябинске

Фото: vk.com/region_chelyaba
В Челябинске утром 15 ноября сошел с рельсов трамвай №18. Авария случилась на пересечении проспекта Ленина и улицы Рождественского.
На рельсах не удержался один из новых трамвайных вагонов, недавно прибывших в Челябинск. По предварительным данным, люди не пострадали. Однако вагон заблокировал проезд, рядом с местом аварии застряли еще два трамвая №18.
Затруднено также автомобильное движение на перекрестке. Трамвай развернуло так, что он перекрыл часть дороги.
На место происшествия отправили аварийную бригаду. После 11:00 движение нау частке удалось восстановить.
Напомним, новым трамваям в Челябинске приходится нелегко. В начале осени они дважды сходили с рельсов у Обувной фабрики. Причиной оказался износ путей.
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