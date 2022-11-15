Заблокировал рельсы и часть дороги: новый трамвай сошел с рельсов на Комсомольской площади в Челябинске

Фото: vk.com/region_chelyaba

В Челябинске утром 15 ноября сошел с рельсов трамвай №18. Авария случилась на пересечении проспекта Ленина и улицы Рождественского.

На рельсах не удержался один из новых трамвайных вагонов, недавно прибывших в Челябинск. По предварительным данным, люди не пострадали. Однако вагон заблокировал проезд, рядом с местом аварии застряли еще два трамвая №18.

Затруднено также автомобильное движение на перекрестке. Трамвай развернуло так, что он перекрыл часть дороги.

На место происшествия отправили аварийную бригаду. После 11:00 движение нау частке удалось восстановить.

Напомним, новым трамваям в Челябинске приходится нелегко. В начале осени они дважды сходили с рельсов у Обувной фабрики. Причиной оказался износ путей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru