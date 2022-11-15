17 метров и 5 дверей: автобусы-гармошки в Челябинске смогут перевозить в 1,5 раза больше пассажиров

В часы пик автобусы №64 идут битком Фото: Кирилл САДЫКОВ

С 1 декабря в часы пик на маршруте № 64 «Автобусный парк — ж/д вокзал» будут работать автобусы-гармошки. Три штуки Челябинску предоставил «Мосгортранс».

Между тем, горожане помнят холодные и неповоротливые «Икарусы», которые в свое время убрали из-за нерентабельности. Какими будут новые автобусы и какие еще маршруты усилят, — поговорили на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) с главным инженером Службы организации движения Сергеем Беловым и первым заместителем директора по перевозкам Светланой Потаниной.

Как отметил Сергей Белов, «гармошки» или автобусы сверхбольшого класса смогут перевозить на 50% пассажиров больше. В них много электроники, что облегчит управление. Салон будет отапливаться, но поскольку дверей много, то и потеря тепла будет больше.

— Длина автобуса 17 метров, у него пять дверей. Обычный автобус — 12 метров и три двери, — рассказал Сергей Белов.

Отметим, что жители давно жалуются, что 64-е едут битком, в связи с чем, было увеличено количество автобусов на этом маршруте. К трем гармошкам с 1 апреля добавлять еще столько же.

Также двумя автобусами сверхбольшого класса усилят маршрут № 4 «Мамина-ЮУрГУ», тоже с 1 апреля.

— Мы смотрим не только загруженность маршрута, но и чтобы автобус мог проехать, — добавила Светлана Потанина. — Есть участки дорог, где не может проехать.

Кстати, «гармошки» уже прошли технический осмотр и забрендированы.

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