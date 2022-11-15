Детей из ДНР отправили на отдых в Челябинскую область

Фото: t.me/shevchenko_yas

Детей из Ясиноватой ДНР отправили на отдых и обучение в Миасс Челябинскую область. Поездку для них организовал губернатор региона Алексей Текслер. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

— Наших детей ждут незабываемые встречи в преддверии Новогодних праздников, яркие впечатления и новые друзья, — отметил Дмитрий Шевченко.

За 2022 год Челябинская область организовала каникулы для 1000 детей из Луганской и Донецкой Народных Республик. Продолжительность каждой смены составляет более 20 дней. Регион помогает также детям добраться железнодорожным и автобусным транспортом, обеспечивает питанием.

Напомним, в конце мая губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал с властями ДНР соглашение об участии региона в восстановлении Волновахи и Ясиноватой. В ДНР с Южного Урала отправили тонны гуманитарного груза, новые машины скорой помощи и аппараты ИВЛ для больниц. А с 25 по 31 июля Челябинская область и город Ясиноватая проводили Неделю дружбы.

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