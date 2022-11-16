В Челябинске пенсионер погиб, выпав из окна

Дверь в квартиру челябинца взломали, чтобы выяснить, из-за чего он погиб. Фото: УБЖ Челябинска

В Челябинске днем 15 ноября погиб 77-летний мужчина. Он выпал из окна своей квартиры на шестом этаже в одном из домов на проспекте Победы.

Обстоятельства смерти пенсионера сейчас выясняют. Чтобы попасть в квартиру погибшего родственнице и сотрудникам полиции пришлось вызывать спасателей.

— Прибывшие на место городские спасатели вскрыли дверь при помощи специального инструмента, обеспечив доступ в помещение, — рассказали в управлении безопасности Челябинска.

Напомним, в Златоусте 54-летняя учительница выпала из окна после разговора с телефонными мошенниками. Аферисты похитили у женщины 3 млн рублей.

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