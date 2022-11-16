На Камчатке задержали гида, в группе которого при восхождении на вулкан погиб профессор из Магнитогорска

При восхождении на вулкан туристы находились в связках по три человека Фото: Рушан КАЮМОВ

На Камчатке задержали 30-летнего гида, в группе которого при восхождении на вулкан Ключевская Сопка погибли девять человек. В их числе был профессор из Магнитогорска Игорь Михайловский.

Как сообщают в Следственном комитете России, задержанного допросили в качестве подозреваемого по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть девяти человек (ч.3 ст. 238 УК РФ). Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. Следователи будут настаивать на помещении задержанного в СИЗО.

Напомним, трагедия произошла 3 сентября при восхождении на вулкан Ключевская Сопка. На высоте около 4,5 тыс. метров инструктор и восемь туристов сорвались со скалы и упали вниз. Пятеро из них погибли на месте, четверо скончались в течение трех суток. Эвакуация была невозможна из-за плохой погоды.

Всего в восхождении участвовали 12 человек, среди которых было двое гидов. Во время похода один из инструкторов сломал ногу, а двое туристов почувствовали себя плохо. Они остались дожидаться помощи спасателей в доме вулканологов.

Информацию о погибших туристах предоставил Следственный комитет Камчатки. Известно, что Игорь Михайловский родился 24 января 1976 года в Магнитогорске. В 1998 году мужчина окончил горно-металлургическую академию, а в 2011 году защитил докторскую по теме «Повышение результативности производства шаровых шарниров на основе регламентации комплекса требований к качеству изделий и материалов». На момент гибели профессору было 46 лет.

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