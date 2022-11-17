В Челябинской области усилят контроль за вырубкой елок

Контроль усиливают в преддверии новогодних праздников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В преддверии новогодних праздников, в Челябинской области усилили контроль за вырубкой елок и других хвойных деревьев. Об этом рассказали в региональном главном управлении лесами.

— В этом году уже зафиксирован один случай незаконной заготовки хвойных букетов на территории Катав-Ивановского лесничества. Нарушители задержаны на месте, — рассказал глава ведомства Юрий Золотухин.

Так, инспекторы вместе с полицескими проведут рейды в местах возможных незаконных рубок и провоза новогодних деревьев. Также управление лесами организуют стационарные посты для контроля за нарушителями.

Ранее в Челябинске завершились работы по замене старых засохших деревьев на первой линии сквера площади Революции. Теперь на их месте красуются восемь новых голубых елей, высота которых превышает пять метров.

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