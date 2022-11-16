Девушка из Магнитогорска стала лучшим молодым библиотекарем

Фото: Объединение городских библиотек Магнитогорска

Екатерина Нуждина из Магнитогорска стала победителем Всероссийского конкурса «Библиотекарь года» в номинации «Лучший молодой библиотекарь 2022». Об этом рассказали в пресс-службе регионального министерства культуры.

— Екатерина Нуждина работает в Объединении городских библиотек Магнитогорска три с половиной года. Ее образ прекрасно вписался в обновленное креативное пространство Ручьёвки, старейшей библиотеки Магнитогорска, модернизированной в рамках нацпроекта «Культура», — объясняют в министерстве.

Екатериа прочитывает за год около 100 книг — среди них произведения как местных авторов, так и лауреатов литпремий. Кроме того, девушка ведет блог о прочитанном в литклубе «Журфикс» и создает на их основе анимированные ролики и компьютерные игры.

— Иногда, общаясь с посетителями библиотеки, я замечаю, что им хочется делиться собственным мнением о прочитанном. Такую возможность они могли бы получить в нашем литературном клубе. У нас получилось уютное пространство для неформального общения, готовое принять каждого желающего, — говорит Екатерина.

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