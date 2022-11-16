Как живые: жительница Челябинской области делает похожих на свою внучку кукол

Ляйзат и ее кукла. Фото: Ляйзат Ермекбаева.

51-летняя жительница села Чесма Челябинской области Ляйзат Ермекбаева работает в фермерском хозяйстве. А по вечерам мастерит необычных кукол. На фотографии смотреть даже немного тревожно, будто куклы живые.

Необычное хобби появилось у Ляйзат из любопытства. Раньше ничем таким она не занималась. И вот в конце 2016 года сделала первую куклу из самозатвердевающего пластика.

Все куклы очень разные. Фото: Ляйзат Ермекбаева

Ручки и ножки у красавиц сгибаются, а каждый образ индивидуален. Женщина сама шьет для них одежду и рисует лицо. Волосы заказывает в интернете, но сама их красит и делает эксклюзивные прически.

− Возможно, куклы чем-то похожи на мою старшую внучку Аделину. Говорят, они и на меня вроде чем-то похожи, − рассказала Hornews.com Ляйзат.

Костюмчики могут быть необычными или вполне жизненными. Фото: Ляйзат Ермекбаева.

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