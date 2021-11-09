Директор «Городской среды» в Челябинске Александр Грезев уволен после служебной проверки

Ведомство, отвечающее за снос ларьков, снова без руководителя. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Муниципальное казенное учреждение «Городская среда» снова осталось без руководителя. Директора, назначенного в июле 2019 года, Александра Грезева уволили после служебной проверки.

— По результатам служебной проверки, по инициативе работодателя, с 10 ноября уволен с занимаемой должности директор МКУ «Городская среда» Александр Грезев, — заявил начальник управления информационной политики городской администрации Владимир Сафонов.

«Городская среда» находится в подчинении комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Челябинска. В частности, учреждение отвечает за снос незаконных киосков. Прошлый руководитель ведомства, Сергей Шумаков, уволился по собственному желанию после первого объезда с мэром Натальей Котовой. У главы города появились претензии к обилию ларьков.

Ранее в мэрии сообщали, что с 15 апреля 2021 года в городе демонтировано 562 ларька. 452 объекта снесло Муниципальное казенное учреждение «Городская среда». Однако УФАС усмотрело в положении о сносе нарушение конкуренции.

Подробности служебной проверки в пресс-службе администрации пока не раскрывают.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru