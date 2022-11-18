Челябинец Дмитрий Петелин больше 6 часов провел в открытом космосе

Дмитрий Петелин (справа) и Сергей Прокопьев. Фото: Роскосмос

Дмитрий Петелин в ночь с 17 на 18 ноября впервые в жизни совершил выход в открытый космос. Космонавт из Челябинска сейчас работает на борту МКС. Минувшей ночью он с коллегой Сергеем Прокопьевым готовил к переносу радиатор.

Оборудование с малого исследовательского модуля Международной космической станции собираются переместить на лабораторный модуль «Наука». Переносить радиатор будут специальным манипулятором, но перед этим космонавтам пришлось покинуть станцию и вручную поработать со сложной техникой: снять с стяжки, стравить из радиатора азот, установить адаптер для грузовой стрелы.

Как сообщили в Роскосмосе, в безвоздушном пространстве Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев находились 6 часов 25 минут. Сергей Прокопьев в открытом космосе побывал уже в третий раз, а Дмитрий Петелин никогда прежде не работал на внешнем борту МКС. Космонавту 39 лет, экспедиция на орбиту — первая в его карьере. Шанса полететь в космос он дожидался целых 10 лет.

Фото: Роскосмос

Дмитрий Петелин — уроженец Казахстана, но жил в Челябинске, закончил ЮУрГУ по специальности «Самолето- и вертолетостроение».

— В Челябинске живет моя сестра, мои родственники. В области по-прежнему живут мои родители, в их доме прописан и я. Хотя уже почти 15 лет я живу в московском регионе, прописку пока менять не тороплюсь. Один-два раза в год стараюсь навещать уже ставший родным город, — рассказал космонавт в интервью КП-Челябинск.

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