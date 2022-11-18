В музее искусств откроется новая выставка «Отцы и дети»

Фото: музей изобразительных искусств

2 декабря в Музее изобразительных искусств на пл. Революции, 1 откроется выставка «Отцы и дети: судьба и творчество художественных династий», объединившая 17 творческих кланов России. Выставка проходит под эгидой национального проекта «Культура».

«Отцы и дети» — проект, впервые масштабно рассматривающий творчество художественных династий из собрания Челябинского музея изобразительных искусств и мастерских художников. Экспозиция раскрывает стилистическое разнообразие российского искусства XX - начала ХХI веков — времени значительных перемен в истории нашей страны.

Выставка сложилась как разностилевое художественное явление, но живет как единый культурологический комплекс: наряду с классиками русского искусства - И. Е. Репиным, Е. А. Лансере, З. Е. Серебряковой, А. В. Шевченко, П. П. Кончаловским, В. К. Нечитайло -представлены современные художники Челябинска, Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары: Качальские, Неясовы, Сурины, Дьяковы, Даниловы, Савочкины, Аникины, Ходаевы, Колесовы, Питиримовы, Серовы, Ишемгуловы. Куратор проекта, старший научный сотрудник ЧГМИИ Наталья Козлова отмечает: «Каждая творческая семья, представленная в нашем проекте, живет по своим законам взаимодействия: принимая и следуя традициям «отцов», не порывая с традицией, но вступая на дорогу пластических новаций или совершая отрыв от традиционного искусства».

Путешествуя по экспозиции как по временной ленте, зритель увидит, что каждое следующее поколение воспринимает мир по-иному и выбирает свою художественную форму как формулу для образного художественного освоения действительности, олицетворения своего времени, чтобы говорить о нем языком наиболее точным. Всего на выставке будет представлено порядка 90 произведений, треть из которых – впервые.

Информационные партнеры выставки: Медиахолдинг «Первый областной», Медиахолдинг «Гранада Пресс», медиагруппа «Комсомольская правда», Радио 7 на семи холмах.

Выставка «Отцы и дети: судьба и творчество художественных династий» откроется 2 декабря 2022 года и продлится до 15 января 2023 года в зале имени архитектора Е.В. Александрова Челябинского музея изобразительных искусств на площади Революции, 1. 0+. В рамках национального проекта «Культура».