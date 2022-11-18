Министр здравоохранения Челябинской области выступила с предупреждением о свином гриппе

Вакцинация безопасна, и только по данным за прошлые годы, снижает риск тяжелой формы болезни на 50%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области в ближайшие месяцы может начаться эпидемия гриппа. При этом медики опасаются прихода очень неприятной вариации вируса.

— По последним данным НИИ гриппа, в некоторых регионах уже начал выявляться грипп H1N1, это штамм 2009 года, все мы его помним как свиной грипп, — сообщила министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева. — Мы тогда впервые столкнулись с таким серьезным вирусом, и летальность была достаточно высокой, вирус поражал и молодых людей, и беременных женщин, и детей.

Предыдущие два года обошлись без серьезных вспышек гриппа. Специалисты считают, что грипп «потеснил» коронавирус. Маски, соблюдение социальной дистанции и усиленное внимание к гигиене мешали распространяться не только Covid-19, но и более привычным инфекциям. Но в 2022-2023 году прогнозируют возвращение гриппа.

По словам Агаты Ткачевой, вирус H1N1 высокопатогенный, его последствия могут быть очень тяжелыми, вплоть до летального исхода.

— Я прошу всех, позаботьтесь о себе, позаботьтесь о своих близких, направьте своих родителей, и обязательно вакцинируйтесь, — обратилась к южноуральцам глава минздрава.

Грипп особенно плохо влияет на пожилых людей, тех, у кого есть лишний вес, бронхолегочные заболевания, проблемы с сердцем или диабет. К группе риска относят также беременных женщин и детей до 6 лет.

Как уточнили в пресс-службе министерства в Челябинскую область привезли уже более 1,5 млн доз вакцины, которая поможет защититься сразу от нескольких штаммов гриппа, в том числе от H1N1. Более миллиона южноуральцев уже вакцинировались.

Напомним, в Челябинской области уже растет заболеваемость ОРВИ. Только за прошлую неделю она подскочила на 22% в целом по региону, а среди школьников и вовсе на 33%.

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