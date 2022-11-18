В Челябинске на выходных пройдут массовые проверки водителей на трезвость

Проверки пройдут с 19 по 20 ноября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска будут массово проверять водителей на трезвость. Рейдовые мероприятия пройдут с 19 по 20 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения и за отказ проходить медосвидетельствование водителю грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком от полутора до двух лет. Дежурить на дорогах и проверять автомобилистов сотрудники ГИББД будут с утра и до позднего вечера.

В начале ноября челябинские полицейские устроили погоню за водителем, который отказался останавливаться по их требованию. После задержания выяснилось, что ранее судимый мужчина был пьян и не имел водительских прав.

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