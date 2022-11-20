Штабы для помощи и поддержки семей мобилизованных появятся в Челябинской области

Поддержку смогут получить родственники мобилизованных. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Глава Челябинской области Алексей Текслер поручил создать в муниципалитетах региона координирующие штабы. Они будут руководить помощью семьям мобилизованных.

– Есть запрос на оказание помощи и поддержки со стороны родственников мобилизованных граждан. Необходимо не только организовать эту работу, но и координировать ее на уровне муниципалитетов, – сообщил губернатор Алексей Текслер.

Также Алексей Текслер поручил помочь областному военному комиссариату оцифровать данные воинского учета южноуральцев.

Такие решения глава области озвучил на совещании оперативного штаба по обеспечению безопасности в условиях режима «уровень базовой готовности».

Ранее губернатор Челябинской области сообщил, что все мероприятия по исполнению Указа Президента России выполнены. Прошли учения по гражданской и территориальной обороне, отработана эвакуация, проверена система оповещения жителей области по сигналам гражданской обороны. Также под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения и промышленные предприятия. Усилена безопасность компаний, которые входят в госкорпорации «Росатом», «Роскосмос» и «Ростех».

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