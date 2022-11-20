Просто курили? Следственный комитет разберется в гибели трех людей из-за пожара в квартире Челябинска

Пожарные ликвидировали горение быстро. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

Вечером в субботу, 19 ноября в квартире на улице 2-я Шагольская загорелся диван. Огонь захватил квартиру и забрал жизни трех человек. Двое мужчин и одна женщина не смогли вовремя выбраться из квартиры.

Следственный комитет Челябинской области проводит проверку из-за гибели троих челябинцев.

– По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета Челябинской области.

Ранее в пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что площадь пожара составила три квадратных метра. Открытое горение удалось ликвидировать в кратчайший срок.

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