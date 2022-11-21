Житель Челябинской области приехал в Екатеринбург и принялся нападать на субтильных молодых людей

19-летний житель Троицка запугивал студентов. ФОто: УМВД по Екатеринбургу

Жителя Троицка Челябинской области подозревают в серии грабежей. 19-летнего мужчину задержали в Екатеринбурге после того, как горожане стали жаловаться в полицию.

— По имеющимся сведениям, злоумышленник покушался на случайных прохожих, причем выбирал парней неспортивного вида, которые не могли бы оказать сопротивление, — рассказали в УМВД Екатеринбурга.

Грабитель подходил к прохожим и просил немного денег на проезд. Стоило екатеринбуржцам потянуться за кошельками, как троичанин начинал угрожать. Запугав жертву, грабитель отбирал наличные или требовал перевести деньги себе на карту.

В полицию подали заявления два студента колледжа. У одного грабитель-гастролер отобрал 4,5 тыс. рублей, у другого еще тысячу. Сотрудники МВД по приметам разыскали и задержали агрессора. После этого отыскался еще один пострадавший: 20-летнийй горожанин перевел запугавшему его троичанину сразу 21,5 тыс. рублей.

Полицейские выяснили, что у 19-летнего задержанного прежде не было судимостей. В Екатеринбурге он поселился в съемной квартире, посуточно оплачивая аренду.

Из квартиры грабителю пришлось переехать за решетку, его поместили под стражу на время расследования. В полиции возбудили уголовное дело о грабеже с угрозой применения опасного для жизни насилия. Молодому человеку грозит до 7 лет лишения свободы. А в МВД сейчас ищут пострадавших, которые лишились денег, но пока не обращались с жалобой на грабеж.

Ранее в Челябинской области полицейским пришлось забираться в окно, чтобы проверить сообщение об убийстве.

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