Площадь Революции в Челябинске огородят с 28 ноября

Эскизы будущих украшений площади

Новогодний ледовый городок на площади Революции в Челябинске начнут строить в последние дни ноября. Об этом на совещании в мэрии рассказал замглавы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

— 28 ноября планируем начать работы и огораживание площади Революции, — уточнил Серей Авдеев. — Сейчас ждем, чтобы лед стал, чтобы заготовить лед.

Напомним, на главной площади Челябинска этой зимой должны появиться ледяные пальмы, акулы, русалка и остов затонувшего корабля. Всю эту экзотику дополнят привычные лабиринт, елка и Дед Мороз со Снегурочкой. На строительство и содержание праздничного городка потратят 10 млн рублей.

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