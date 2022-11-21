В Челябинской области тепловоз насмерть сбил помощника машиниста

ЧП произошло на путях, принадлежащих комбинату
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Челябинской области на территории Вишневогорского горно-обогатительного комбината погиб помощник машиниста. Его сбил тепловоз на железнодорожных путях, принадлежащих предприятию. Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, по факту произошедшего проводится проверка.
— Предварительная причина смертельного травмирования - неисполнение требований техники безопасности, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, 12 ноября рельсовый автобус «Орлан», двигающийся по маршруту Челябинск-Екатеринбург, сбил насмерть мужчину. ЧП произошло на перегоне Электростанция — Шагол.
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