В Челябинске продают дом на территории городского бора

Фото: «Авито»

В Челябинске выставили на продажу дом на территории городского бора за 58 миллионов рублей. Объявление об этом появилось на сайте «Авито».

— Продается дом 702 кв. м. и 17 соток земли. Выгодное расположение в самом дорогом месте города, рядом с отелем Park City и клубным домом Gagarin Residence — любой бизнес в этом месте 100% успешен, — указано в объявлении.

В качестве ключевых особенностей места — огороженная территория, в особняке проведено видеонаблюдение, а внутри есть сауна, бассейн и камин. Сам продавец предлагает, что его можно использовать и для бизнеса, и для проживания.

Ранее в Челябинской области решили выставить на торги имущество и производственные площадки «Южноуральского завода радиокерамики» за 152,8 млн рублей. В настоящий момент принимаются заявки для участия в аукционе.

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