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НовостиОбщество22 ноября 2022 0:45

В одном из городов Челябинской области отказались от новогодних украшений

Сэкономленные средства пойдут на нужды мобилизованных
Андрей МОСКВИЧЕВ
Власти обновят только уже установленные украшения

Власти обновят только уже установленные украшения

Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Кыштыма отказались от новогодних украшений в пользу нужд мобилизованных. Об этом в своих социальных сетях написала глава города Людмила Шеболаева.

— Мы отремонтируем и приведем в порядок гирлянды и инсталляции, установленные в прошлые годы. Финансы, которые мы запланировали на оформление города, пойдут на нужды мобилизованных, — пишет Шеболаева в Telegram.

Кроме того, Шеболаева также отметила, что администрация Кыштыма продолжает оказывать помощь мобилизованным и их семьям и работа в этом направлении будет продолжаться.

Ранее стало известно о том, что к 10 декабря на улицах Челябинска развесят новогодние гирлянды. Их монтаж уже начался местными подрядчиками.

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