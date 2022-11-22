В одном из городов Челябинской области отказались от новогодних украшений

Власти обновят только уже установленные украшения
Фото: Иван МАКЕЕВ
Власти Кыштыма отказались от новогодних украшений в пользу нужд мобилизованных. Об этом в своих социальных сетях написала глава города Людмила Шеболаева.
— Мы отремонтируем и приведем в порядок гирлянды и инсталляции, установленные в прошлые годы. Финансы, которые мы запланировали на оформление города, пойдут на нужды мобилизованных, — пишет Шеболаева в Telegram.
Кроме того, Шеболаева также отметила, что администрация Кыштыма продолжает оказывать помощь мобилизованным и их семьям и работа в этом направлении будет продолжаться.
Ранее стало известно о том, что к 10 декабря на улицах Челябинска развесят новогодние гирлянды. Их монтаж уже начался местными подрядчиками.
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