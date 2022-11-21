На улицах Челябинска к 10 декабря развесят новогодние гирлянды

В Челябинске уже готовятся к Новому оду
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Челябинске занялись украшением города к Новому году. На улицах уже размещают светящиеся украшения.
— На прошедшей неделе МБУ «ЭВИС» продолжало, в соответствии с графиком, работу по монтажу иллюминации и подготовке объектов к декабрю для их эксплуатации, — сообщил на совещании в мэрии замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.
Мэр Наталья Котова подчеркнула, что праздничное освещение должно быть готово к 10 декабря.
Напомним, в этом году на пешеходной части улицы Кирова появятся новые гирлянды. «Световой потолок» заменит привычный светомузыкальный тоннель, который уже «переехал» в парк имени Гагарина.
С 28 ноября в Челябинске начнут строительство ледового городка. Для этого огородят площадь Революции.
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