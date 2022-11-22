Над горами в Челябинской области поднялся световой столб

Фото: нацпарк "Таганай"

В нацпарке «Таганай» в Челябинской области сфотографировали редкое оптическое явление — солнечный столб. Сияющая световая колонна поднялась над нагромождениями снега на горных склонах.

Солнечные столбы появляются благодаря ледяным кристаллам в атмосфере. Микроскопические кусочки льда отражают свет подобно зеркалам и создают в небе иллюзорные изображения. Обычно кристаллы формируются в облаках высоко в небе. Но в мороз могут появляться и в низких слоях атмосферы.

— Благодаря низким температурам на Дальнем Таганае мы можем любоваться подобными явлениями почти что на расстоянии вытянутой руки, — рассказали в пресс-службе национального парка.

Тем временем в национальном парке «Зюраткуль» растет знаменитый ледяной фонтан.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru