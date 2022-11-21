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НовостиТуризм21 ноября 2022 9:49

«Подрос и похорошел»: в нацпарке «Зюраткуль» набирает высоту знаменитый ледяной фонтан

В нацпарке «Зюраткуль» вырос знаменитый ледяной фонтан
Ильдар САУДАБАЕВ
Первые морозы будущему ледяному великану сыграли на руку. Фото: телеграм-канал Chel.Travel

Первые морозы будущему ледяному великану сыграли на руку. Фото: телеграм-канал Chel.Travel

Ледяной фонтан возле поселка Сибирка в национальном парке «Зюраткуль» с пришедшими морозами начинает крепнуть. Достигающий в пике 16 метров голубой великан – цветом он обязан артезианское воде. С конца октября уже заложил основу для роста: почти два метра льда причудливой формы.

«Сосулька» – так называют туристы зимнее творчество скважины – втягивает в авантюру свое окружение. Припорошенные снегом ближайшие кусты покрылись легкой ледянкой корочкой.

– Знаменитый ледяной фонтан в национальном парке «Зюраткуль» подрос и похорошел. Дороги к нему почищены, можно смело приезжать любоваться интересной достопримечательностью, – приглашают увидеть своими глазами причудливую «сосульку» в телеграм-канале официального туристического портала Челябинской области.

Внушительными размерами фонтан будет удивлять в конце зимы – это пик роста. Ежегодно появляющийся на месте разведывательной геологической скважины, он давно стал достопримечательностью Южного Урала. Зачем туристы вытапливают в голубой лед монеты, и что еще посмотреть зимой на территории национального парка – читайте здесь.

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