Самый необычный челябинский каток откроется 25 ноября

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске 25 ноября откроется каток под открытым небом в парке имени Терешковой. В 17:00 в парке стартует музыкально-развлекательная программа, а на 18:00 и 20:00 намечены первые сеансы массового катания.

Одновременно на лед могут выйти до 300 человек.

Каток в парке Терешковой, в отличие от прочих, находится не внутри стандартной коробки. Льдом залиты прогулочные дорожки парка, и скользить на коньках можно прямо среди деревьев. Общая длина дорожек для катания составляет 800 метров, а ширина варьируется от 2,5 до 15 метров.

Как сообщили в мэрии Челябинска, при катке откроют гардероб. Вход на лед будет платным: 200 рублей за полтора часа катания. Еще за 200 рублей можно взять на время коньки, если нет своих.

Каток будет открыт во все дни недели, за исключением понедельника, с 12:00 до 21:30.

График катания с 26 ноября будет таким:

12:00-13:30 - сеанс катания; 13:30-14:00 - технический перерыв; 14:00-15:30 - сеанс катания; 15:30-16:00 - технический перерыв 16:00-17:30 - сеанс катания; 17:30-18:00 - технический перерыв; 18:00-19:30 - сеанс катания; 19:30-20:00 - технический перерыв; 20:00-21:30 - сеанс катания; 21:30-22:00 - технический перерыв.

По выходным и праздникам челябинцам разрешат покататься подольше. Дополнительный часовой сеанс будет начинаться в 22:00.

Напомним, 24 ноября каток откроется в челябинском парке имени Пушкина. Мы собрали информацию о графике работы и ценах на всех прочих городских катках.

В Челябинской области сравнили также расценки на посещение горнолыжных центров и аренду экипировки для катания на лыжах и сноуборде.

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