Экс-губернатор Дубровский пытается оспорить арест имущества на почти миллиард рублей

Жалобу пока не приняли из-за нарушений. Фото: Архив «КП»

Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский подал жалобу на арест своего имущества на сумму 930,5 млн рублей. Правда, ее отказались рассматривать в суде из-за нарушений.

— Суд определил предложить Дубровскому Борису Александровичу устранить нарушения требований, предусмотренных статьей 260 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в срок до 15 декабря 2022 года, — указано в определении 18-го арбитражного апелляционного суда.

Как объяснили представители суда, Дубровский не предоставил доказательства, что с жалобой ознакомились другие участники дела — кредиторы и конкурсный управляющий АО «ПО Монтажник» — банкротящегося семейного актива экс-губернатора. Из-за этого рассмотрение жалобы отложили.

Ранее Центральный районный суд Челябинска выпустил из-под стражи бывшего следователя СУ СКР по региону Дмитрия Зыкова, которого в конце мая арестовали по делу о драке со смертельным исходом. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе суда.

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