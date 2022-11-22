В Челябинске суд выпустил из СИЗО следователя, арестованного за драку со смертельным исходом

Бывшего следователя арестовали в конце мая Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Центральный районный суд Челябинска во вторник, 22 ноября, выпустил из-под стражи бывшего следователя СУ СКР по региону Дмитрия Зыкова, которого в конце мая арестовали по делу о драке со смертельным исходом. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе суда.

—Дмитрий Зыков освобожден из-под стражи в зале суда, — сообщили в пресс-службе.

Изначально Зыков обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ). Но потом его дело переквалифицировали на статью о побоях (116 УК РФ). Второй участник драки, следователь Кирилл Зубков продолжает оставаться в СИЗО.

Напомним, инцидент произошел возле ночного клуба «Опера» в ночь на субботу, 28 мая. Следователи Дмитрий Зыков и Кирилл Зубков проезжали мимо и заметили дерущихся мужчин. Они решили разнять драку, после чего погиб житель Копейска Дмитрий Гончаров. Момент происшествия попал на видео.

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