Губернатор Челябинской области поручил вывести регион в лидеры страны по научному развитию

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил вывести Южный Урал в список лучших научных регионов страны. Об этом глава региона высказался во время панельной дискуссии в ЮУрГУ в рамках конференции, посвященной Дню науки.

— Системно будем работать над тем, чтобы Челябинская область была лидером в науке в нашей стране. Поэтому те вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, они жизненно важны для дальнейшего развития, — подчеркнул Алексей Текслер.

Так глава региона считает, что главная задача перед молодыми южноуральскими учеными — увеличить число кадров и качество образования, а также больше работать над исследованиями, которые можно применить на практике для импортозамещения и импортоопережения.

— Наша задача, как у правительства региона, быть модератором этого процесса, — добавляет Алексей Текслер.

В то же время губернатор напомнил, что власти оказывают и финансовую помощь молодым ученым с помощью субсидий. Кроме того, Алексей Текслер считает, что в развитии качества научных кадров должен помочь строящийся в Челябинске межуниверситетский кампус.

— В вопросах образования и кадров у нас главным проектом стал межвузовский кампус. В нем будут развиваться несколько важных направлений: интеллектуальное производство, экология и живые системы, — пояснил глава региона.

Ранее на должность начальника Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ в Челябинской области назначили Сергея Шаламова. Его представили губернатору Алексею Текслеру.

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