Подешевел на 700 млн рублей: в Челябинске снова продают один из самых больших ТРК

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В Челябинске повторно пытаются продать ТРЦ «Фокус» на улице Молдавской. Объявление об этом появилось в Межрегиональной электронной торговой системе. За комплекс просят 2,8 млрд рублей.

Продавец называет ТРЦ одним из крупнейших на Урале. Площадь «Фокуса» составляет почти 60 тыс. квадратных метров. В здании работают продуктовый гипермаркет, магазины бытовой техники, одежды и обуви, ювелирных украшений, книг, есть кинотеатр и развлекательный центр.

— ТРЦ полностью заполнен арендаторами с 2009 года. Арендный поток, включая прочие доходы, 429 млн в год, — говорится в объявлении.

На продажу выставили 100% доли в уставном капитале ООО «Адреналин» (организация владеет и эксплуатирует ТРЦ). Отдать «Фокус» планируют участнику аукциона, который предложит самую большую сумму. Торги будут идти на повышение — на каждом шаге к цене комплекса станет добавляться по 55,8 млн рублей. Пока что от потенциальных покупателей принимают заявки.

Стоит отметить, что в прошлый раз купить «Фокус» никто не пожелал. О продаже ТРЦ объявляли еще в 2020 году. Тогда за него просили 3,5 млрд рублей. Сейчас цена комплекса снизилась на 700 млн рублей.

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