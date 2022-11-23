Движение трамваев в Ленинском районе Челябинска возобновят 24 ноября

Снова заработают три трамвайных маршрута Фото: Андрей АБРАМОВ

С 24 ноября в Челябинске на обычные маршруты вернутся трамваи №12, №18 и №22. Как сообщили в «ЧелГЭТ», ремонт трамвайных путей на улицах Новороссийской и Дзержинского наконец-то завершается.

— Посадка пассажиров на конечной остановке «улица Чистопольская» временно будет осуществляться на площадке для высадки до окончания работ по благоустройству, — уточнили на транспортном предприятии.

Напомним, жители Ленинского района остались без трамваев с 12 сентября. Полностью завершить ремонт рельсов для электротранспорта обещали к 10 ноября, но сроки сорвались: вовремя не привезли необходимые материалы.

9 ноября пообещали возобновить трамвайное движение к понедельнику 28 ноября, но в итоге завершить основную часть работ удалось на несколько дней раньше.

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