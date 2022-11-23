Время проезда по улице Худякова после ее расширения сократилось до 20 минут

Работы проводились почти все лето Фото: Егор ИВЛЕВ

После расширения улицы Худякова на участке от Лесопарковой до Шершневской плотины время проезда сократилось до 20 минут. Об этом сообщила глава Челябинска Наталья Котова, ссылаясь на данные от автомобилистов.

— В настоящий момент действительно увеличилась пропускная способность. Практически до 20 минут, указывают нам жители, они сократили свой путь, — рассказала Наталья Котова в прямом эфире ЦУР Челябинской области.

До проведения работ сообщалось, что в часы пик горожанам приходилось тратить на дорогу по 30-40 минут. Напомним, идею расширения поддержали жители ближайших микрорайонов.

На этом работы по улучшению транспортной доступности западного направления не заканчиваются. Идет проектирование и согласование с ГИБДД Т-образного перекрестка на Шершневском кольце. Также объявлен аукцион по поиску подрядчика на проектирование дороги Братьев Кашириных — Лыжный батальонов, плюс планируется строительство объездной дороги в Сосновском районе.

Наталья Котова также рассказала, что в следующем году планируется потратить на дороги 1 млрд рублей про программе Безопасные и качественные дороги и еще примерно столько же из местного бюджета. Также будет проводиться работы в рамках содержания дорог и по гарантийным обязательствам.

Кроме того, планируется привести в порядок тротуары, — на это запланировано 500 млн. Раньше их делали по остаточному принципу, отметила мэр.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru