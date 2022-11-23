В Челябинской области начали болеть свиным и гонконгским гриппом

При гриппе может резко подскочить температура, начинаются кашель и головная боль Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области обнаружили первые в этом сезоне случаи свиного и гонконгского гриппа (H3N2 и H1N1). Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

— При этом сохраняется циркуляция возбудителей других сезонных острых респираторных заболеваний: вирусов парагриппа, аденовирусов и риновирусов, — уточнили в ведомстве.

Ситуацию с заболеваемостью ОРВИ в Челябинской области уже считают неблагополучной, а в ближайшее время она может ухудшиться: заражений традиционно становится больше после окончания осенних каникул у школьников. За прошлую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Челябинской области выросла на 11% в целом, а среди старших школьников подскочила сразу на 30%.

Министр здравоохранения региона Агата Ткачева из-за возможной эпидемии уже выступала с обращением к южноуральцам. Свиной грипп, как и гонконгский, чреват тяжелыми осложнениями, да и протекает с неприятными симптомами: чего стоит только температура, резко поднимающаяся до 39 градусов и выше. В Челябинскую области уже привезли безопасные вакцины, которые помогают избежать тяжелого течения болезни и фатальных последствий.

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