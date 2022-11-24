Военком Челябинской области назвал число мобилизованных, проходящих подготовку в Чебаркуле

военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM)

Порядка 4,5 тыс. мобилизованных сейчас проходят подготовку в полевом лагере, развернутом на полигоне Чебаркульской танковой дивизии. Об этом рассказал военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

Боевое слаживание и подготовку по военно-учетной специальности проходят мобилизованные Центрального военного округа. В основном это жители Челябинской и Свердловской областей, а также Томской, Омской, Курганской областей и ХМАО.

— Подготовка проходит не менее четырех недель. Основное внимание уделяется тактической, медицинской подготовке, радиационной, химической и биологической защите. В обязательном порядке огневая подготовка, — рассказал КП-Челябинск Андрей Максуров.

Полевой лагерь для мобилизованных под Чебаркулем — один из самых масштабных в стране, отметил военком. Его высоко оценили делегации разных уровней. Напомним, его развернули в рекордные сроки — за 12 дней. Там есть все необходимое: полевая кухня, столовые, помывочные, медпункты. Предусмотрели палатки для молитв. Лагерь оснащен системами водоснабжения и водоотведения, громкоговорителями. Есть даже видеонаблюдение.

Ответил на вопрос радиослушателя «Комсомольской правды» Андрей Максуров рассказал, что у мобилизованных есть завтрак, обед и ужин — армейская норма.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru