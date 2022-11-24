Работники оборонки и многодетные: военком назвал число возвращенных домой мобилизованных

Военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM)

В Челябинской области отменили порядка 210 решений призывной комиссии по мобилизованным. Об этом рассказал военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM). Все они возвращены или в скором времени вернутся домой.

В основном это сотрудники оборонных предприятий, а также многодетные отцы — те, у кого трое и более детей.

— Мы делаем ходатайство, направляем командирам войсковых частей выписку из решения призывной комиссии субъекта — это является основанием для исключения данного мобилизованного их списка части и направления к месту проживания для постановки на воинский учет, — рассказал Андрей Максуров.

Военком отметил, что они работают в тесном контакте с уполномоченным по правам человека, а также с надзорными и следственными органами.

Ранее глава региона Алексей Текслер дал установку, чтобы многодетных отцов Челябинской области не призывали в первую очередь частичной мобилизации.

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