В Челябинской области становится больше заболевших коронавирусом школьников

Уже почти 393 тыс. южноуральцев заболели Covid-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последний день в Челябинской области диагностировали коронавирус у 95 человек, в том числе у семерых школьников.

В последние три недели ежедневно выявляют от 91 до 101 заболевшего южноуральца. Детей школьного возраста в составе новых инфицированных все это время оказывалось от одного до шести.

По данным регионального министерства здравоохранения к 24 ноября, от Covid-19 лечатся 1 219 жителей Челядинкой области. За сутки от коронавиурса умерли 4 пациента.

За все время с начала пандемии на Южном Урале зарегистрировали 392 955 случаев Covid-19.

Напомним, в Челябинской области на прошлой неделе обнаруживали первые случаи свиного и гонконгского гриппа.

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