В Челябинске для строительство трамвайной ветки от вокзала в Ленинский район расширят улицу Дзержинского

Новая ветка должна стать частью будущей метротрамвайной сети Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске прошли публичные слушания по проекту строительства новой ветки для метротрамвая. Несмотря на возражения жителей, слушания признали состоявшимися. В Челябинске теперь собираются проложить новую трамвайную ветку по улице Дзержинского. Саму улицу для этого придется расширить.

Новая ветка пройдет от железнодорожного вокзала через мост к «Авроре». Чтобы найти место для трамваев, не потеснив автомобили, улицу Дзержинского собираются расширить в каждую сторону на два метра.

Присутствовавшие на слушаниях жители Ленинского района возмутились: они заявили, что дома и без того стоят близко к дороге, а если пожертвовать имеющимися сейчас парковками, то оставлять автомобили станет совсем негде. Один из горожан предложил вместо трамвая запустить по мосту троллейбус: такой транспорт смог бы двигаться в общем автомобильном потоке, и не понадобилось бы прокладывать новые рельсы.

На возражения представитель челябинского управления архитектуры Сергей Самсонов заявил, что нормативы по расстоянию до жилых домов будут соблюдены.

Напомним, на расширение моста у вокзала, по предварительным подсчетам, понадобится два-три года. На это время движение по путепроводу планируют закрывать, но не полностью, а только частично. Потребуется также соорудить дополнительную эстакаду, чтобы трамваи могли подниматься на мост.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru