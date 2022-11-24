В Челябинске для строительство трамвайной ветки от вокзала в Ленинский район расширят улицу Дзержинского

Новая ветка должна стать частью будущей метротрамвайной сети
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинске прошли публичные слушания по проекту строительства новой ветки для метротрамвая. Несмотря на возражения жителей, слушания признали состоявшимися. В Челябинске теперь собираются проложить новую трамвайную ветку по улице Дзержинского. Саму улицу для этого придется расширить.
Новая ветка пройдет от железнодорожного вокзала через мост к «Авроре». Чтобы найти место для трамваев, не потеснив автомобили, улицу Дзержинского собираются расширить в каждую сторону на два метра.
Присутствовавшие на слушаниях жители Ленинского района возмутились: они заявили, что дома и без того стоят близко к дороге, а если пожертвовать имеющимися сейчас парковками, то оставлять автомобили станет совсем негде. Один из горожан предложил вместо трамвая запустить по мосту троллейбус: такой транспорт смог бы двигаться в общем автомобильном потоке, и не понадобилось бы прокладывать новые рельсы.
На возражения представитель челябинского управления архитектуры Сергей Самсонов заявил, что нормативы по расстоянию до жилых домов будут соблюдены.
Напомним, на расширение моста у вокзала, по предварительным подсчетам, понадобится два-три года. На это время движение по путепроводу планируют закрывать, но не полностью, а только частично. Потребуется также соорудить дополнительную эстакаду, чтобы трамваи могли подниматься на мост.
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