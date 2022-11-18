Расширят мост и построят эстакаду: как пройдет новая трамвайная ветка в Ленинский район Челябинска

Ветка станет частью будущего метротрама Фото: Кирилл САДЫКОВ

Для строительства новой трамвайной ветки в Ленинский район Челябинска, которая станет частью метротрама, расширят мост над железной дорогой. Также к нему пристроят дополнительную эстакаду, по которой трамваи будут заезжать наверх со стороны вокзала. Об этом рассказал КП-Челябинск директор Челябинского дорожно-транспортного проектного института Виталий Передерий.

— Эстакада будет построена параллельно автомобильной, с левым поворотом в центр существующего путепровода, — уточнил Виталий Передерий.

Проект планировки, который представят на слушаниях. Фото: cheladmin.gov74.ru

Таким образом, отнимать полосы у автомобилистов не будут. Как рассказал на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) главный архитектор проекта планировки территории, представитель строительной компании «Высота» Дамир Тагиров, центральная часть моста будет реконструирована. Количество полос — по три в одну сторону — остается тем же.

По примерным подсчетам реконструкция моста займет 2-3 года. Как заверил Виталий Передерий, на это время движение по мосту будут перекрывать частично. Полностью перекрывать крупную транспортную артерию не планируется.

Эстакаду для трамваев построят рядом с автомобильной. Фото: google.ru/maps

Новая ветка будет соединяться с существующей трамвайной сетью на улице Гагарина. На Дзержинского планируется сделать остановку в районе перекрестка с Барбюса.

Как отметил глава Ленинского района Александр Орел, появление трамвайной ветки очень важно для жителей, ведь район отрезан от города ж/д путями.

— И чем больше будет возможностей пересечения этого барьера, тем будет лучше, — подчеркнул он. — На недавнем общероссийском форуме стратегического развития «Города России 2030» в Екатеринбурге коллеги делились достижениями в части транспортной инфраструктуры, и в первую очередь трамвайной сетки. Сегодня скоростной трамвай — самый экологичный и быстрый способ перемещения. И Челябинская область вплотную подошла к идее реализации новых скоростных трамвайных линий. Закупаются трамваи иного уровня комфорта, пути активно меняют во всех района города.

Как выглядит мост в Ленинский район сейчас. Фото: google.ru/maps

Проект планировки территории под будущую трамвайную ветку рассмотрят в следующий четверг, 24 ноября, на публичных слушаниях в Доме архитектора (Ленина, 41А), начало в 13:30.

— У нас была задача согласовать линии размещения, через что пройдет трамвайная линия, — пояснил Дамир Тагиров.

Напомним, публичные слушания по проекту планировки территории подземной части метротрама прошли в феврале. Каким будет метротрам и где он пойдет, — читайте в нашем материале.

Недавно губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание про строительству метротрама в Челябинске. Для этого участники спустились на стройплощадку ветки «Север-Юг». С гендиректором компании-подрядчика АО «Моспроект-3» Анной Меркуловой глава региона обсудил сроки строительства проекта.

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