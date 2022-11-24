ВККС разрешила возбудить второе уголовное дело на обвиняемого в растлении экс-судью из Челябинской области

Сергей Югов. Фото: Следственный комитет России

Высшая квалификационная коллегия судей России одобрила возбуждение второго уголовного дела на экс-судью из Челябинской области Сергея Югова. Сейчас ему вменяют растление двух несовершеннолетних, но теперь ему также собираются предъявить обвинение по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

— Из доклада следовало: когда Югов совращал малолетних племянниц, он склонял одну из них к употреблению алкоголя. В итоге у несовершеннолетней развились психические расстройства, а это оценили как тяжкий вред здоровью, — сообщает издание «Право.ру».

По данным следствия, преступления происходили с 2009 по 2015 годы - в этот период Сергей Югов совершал развратные действия в отношении двух своих племянниц. Когда поднялся скандал, на экс-судью возбудили уголовное дело, а его самого в 2019 году объявили в федеральный розыск. Югова арестовали спустя несколько лет.

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