В Челябинске сошедший с рельсов трамвай больше часа простоял на перекрестке

Кадр с видео: камеры "Интерсвязи"
В Челябинске на пересечении улицы Каслинской с проспектом Победы сошел с рельсов трамвай. Это создало дополнительные проблемы для автомобилистов, которые и так были вынуждены стоять вечером в девятибалльных пробках.
Трамвай находился на перекрестке больше часа. Из-за пробок спецтехника приехала на помощь не сразу. Когда проблема была решена, общественный транспорт продолжил свой маршрут.
За прошедшие сутки это уже не первый подобный случай. Утром сошел с рельсов трамвай на перекрестке проспекта Победы и улицы Кирова. Общественный транспорт перегородил проезд вагонам сразу на двух путях.
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