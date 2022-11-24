В Челябинской области главой нового муниципалитета стала Наталья Лощинина

Наталья Лощинина. Фото: СОЦСЕТИ

В Коркинском муниципальном округе, который образовался после слияния четырех муниципалитетов, избрали главу. Руководящий пост заняла Наталья Лощинина, ранее управлявшая Коркинским районом.

Глава нового муниципального округа будет отвечать за город Коркино и его окрестности, поселки Первомайский и Роза. Наталья Лощинина при вступлении в должность уже обозначила вопросы, которые станут решаться в первую очередь, — это развитие жилищно-коммунальной сферы и благоустройство территорий.

О появлении нового муниципального округа в Челябинской области заговорили еще несколько лет назад. В августе 2019 года в Коркинский район впервые приехал губернатор Алексей Текслер, исполнявший в то время обязанности главы региона. Ему доложили, что жители нескольких муниципалитетов желают объединиться в один округ. Алексей Текслер сказал, что готов пойти на реформирование муниципального устройства территории, но в том случае, если его поддержат депутаты и местное население.

Создание нового округа должно оптимизировать структуру администрации и сократить количество чиновников. При этом проблемы будут решаться более динамично, уйдут внутренние конфликты между чиновниками и депутатами муниципалитетов.

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