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НовостиОбщество25 ноября 2022 7:05

Помимо ветки метротрама через мост в Ленинский район запустят троллейбус

Замминистра транспорта Александр Егоров ответил на критику, прозвучавшую на слушаниях
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
Троллейбус будет идти на автономном ходу

Троллейбус будет идти на автономном ходу

Фото: Андрей АБРАМОВ

Через мост в Ленинский район, где пройдет ветка метротрама, планируют запустить троллейбус на автономном ходу. Об этом рассказал в своем Telegram-канале замминистра транспорта Челябинской области Александр Егоров.

Поводом стало предложение одного из депутатов Ленинского района, прозвучавшее в ходе публичных слушаний: вместо трамвая пустить троллейбус. В качестве доводов он привел, что это будет дешевле и троллейбус может ехать в общем потоке.

Вот что ответил Александр Егоров:

— Троллейбусный маршрут также планируется продлить в Ленинский по путепроводу, но на автономном ходу. Это не потребует строительства дополнительной контактной сети.

Он также добавил, что в данном случае троллейбуса не будет альтернативой продлению трамваю — маршруты пойдут по разным направлениям.

— Наличие трамвайных путей не повлияет на движение прочего транспорта и наоборот автомобильное движение не повлияет на трамваи. Так как пути будут полностью обособлены от проезжей части. Максимальная пропускная способность полосы движения достигается при скорости 40 км/ч. Ширины полос после планируемой реконструкции будет достаточно, чтобы транспорт двигался с этой и даже большей скоростью, — заключил Александр Егоров.

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