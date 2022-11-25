Помимо ветки метротрама через мост в Ленинский район запустят троллейбус

Троллейбус будет идти на автономном ходу
Фото: Андрей АБРАМОВ
Через мост в Ленинский район, где пройдет ветка метротрама, планируют запустить троллейбус на автономном ходу. Об этом рассказал в своем Telegram-канале замминистра транспорта Челябинской области Александр Егоров.
Поводом стало предложение одного из депутатов Ленинского района, прозвучавшее в ходе публичных слушаний: вместо трамвая пустить троллейбус. В качестве доводов он привел, что это будет дешевле и троллейбус может ехать в общем потоке.
Вот что ответил Александр Егоров:
— Троллейбусный маршрут также планируется продлить в Ленинский по путепроводу, но на автономном ходу. Это не потребует строительства дополнительной контактной сети.
Он также добавил, что в данном случае троллейбуса не будет альтернативой продлению трамваю — маршруты пойдут по разным направлениям.
— Наличие трамвайных путей не повлияет на движение прочего транспорта и наоборот автомобильное движение не повлияет на трамваи. Так как пути будут полностью обособлены от проезжей части. Максимальная пропускная способность полосы движения достигается при скорости 40 км/ч. Ширины полос после планируемой реконструкции будет достаточно, чтобы транспорт двигался с этой и даже большей скоростью, — заключил Александр Егоров.
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