Помимо ветки метротрама через мост в Ленинский район запустят троллейбус

Троллейбус будет идти на автономном ходу Фото: Андрей АБРАМОВ

Через мост в Ленинский район, где пройдет ветка метротрама, планируют запустить троллейбус на автономном ходу. Об этом рассказал в своем Telegram-канале замминистра транспорта Челябинской области Александр Егоров.

Поводом стало предложение одного из депутатов Ленинского района, прозвучавшее в ходе публичных слушаний: вместо трамвая пустить троллейбус. В качестве доводов он привел, что это будет дешевле и троллейбус может ехать в общем потоке.

Вот что ответил Александр Егоров:

— Троллейбусный маршрут также планируется продлить в Ленинский по путепроводу, но на автономном ходу. Это не потребует строительства дополнительной контактной сети.

Он также добавил, что в данном случае троллейбуса не будет альтернативой продлению трамваю — маршруты пойдут по разным направлениям.

— Наличие трамвайных путей не повлияет на движение прочего транспорта и наоборот автомобильное движение не повлияет на трамваи. Так как пути будут полностью обособлены от проезжей части. Максимальная пропускная способность полосы движения достигается при скорости 40 км/ч. Ширины полос после планируемой реконструкции будет достаточно, чтобы транспорт двигался с этой и даже большей скоростью, — заключил Александр Егоров.

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