«Доктор Женя» вернулся в Челябинск из командировки в Мариуполь

Фото: #МЫВМЕСТЕ. Общероссийская акция взаимопомощи / ВКонтакте

Челябинский фельдшер Евгений Косовских, более известный как «Доктор Женя», вернулся из командировки в Мариуполь. Он вместе с врачами-волонтерами работал в зоне СВО в рамках гуманитарной миссии «Мы Вместе».

— Друзья, я вернулся! Живой, все хорошо. Мне нужно прийти в себя, многое переосмыслить. Надеюсь с 1 декабря войти в свою деятельность, — цитирует Косовских издание hornews.com.

Как рассказали организаторы, всего помощь получили 700 человек, среди них как мирные жители, так и российские военные. Кроме фельдшера Косовских, в миссии участвовали медсестры, а также акушер, невролог, хирург, стоматолог и клинический психолог.

Ранее мобилизованных из Челябинской и Свердловской областей наградили медалями за мужество, отвагу и самоотверженность. Военнослужащие в составе экипажа БМП стягивали силы противника на себя, вынуждая его вскрывать свои позиции.

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