Челябинцам разрешат заранее прокатиться с горок и осмотреть новогодние скульптуры в ледовом городке

Визуализация будущего городка: администрация Челябинска

В Челябинске 28 ноября начнут готовить территорию для будущего ледового городка на площади Революции. Об этом на совещании в мэрии сообщил замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

По его словам, для открытия городка не станут дожидаться новогодних торжеств. Осмотреть украшения главной городской площади и протестировать новые горки челябинцы смогут уже за неделю до Нового года.

— Открытие городка запланировано на 26 декабря, — уточнил Сергей Авдеев.

Напомним, темой городка выбрали «Ледяной аквариум». На площади Революции появятся морские коньки, русалка, пальмы и веселые акулы, пиратские сокровища, а еще остов затонувшего корабля. На все это великолепие потратят 10 млн рублей.

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