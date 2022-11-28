Челябинцам разрешат заранее прокатиться с горок и осмотреть новогодние скульптуры в ледовом городке

Визуализация будущего городка: администрация Челябинска
В Челябинске 28 ноября начнут готовить территорию для будущего ледового городка на площади Революции. Об этом на совещании в мэрии сообщил замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.
По его словам, для открытия городка не станут дожидаться новогодних торжеств. Осмотреть украшения главной городской площади и протестировать новые горки челябинцы смогут уже за неделю до Нового года.
— Открытие городка запланировано на 26 декабря, — уточнил Сергей Авдеев.
Напомним, темой городка выбрали «Ледяной аквариум». На площади Революции появятся морские коньки, русалка, пальмы и веселые акулы, пиратские сокровища, а еще остов затонувшего корабля. На все это великолепие потратят 10 млн рублей.
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