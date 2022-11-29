В Челябинске отменили занятия для начальной школы из-за морозов

Это второй раз за три дня, когда в городе отменяют занятия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 29 ноября, в Челябинске из-за морозов отменены занятия для учеников 1, 2, 3 и 4 классов. Как предупреждают в дежурно-диспетчерской службе города, это касается как первой, так и второй смены.

— 29 ноября 2022 года в связи с низкой температурой окружающего воздуха комитетом по делам образования принято решение об отмене занятий в школах Челябинска. Занятия отменяются для учащихся с 1 по 4 классы первой и второй смены, — объяснили в службе.

Ранее синоптики предупреждали о холодах. На момент написания материала в Челябинске держится погода в районе −24 градусов. При этом в некоторых других частях региона, в частности низинах, похолодало и вовсе до −31 градуса.

Это уже второй раз за три дня, когда у школьников остаются дома из-за холодов. Так, в минувшую субботу, 26 ноября, из-за погоды отменили занятия у школьников с 1 по 7 класс обоих смен. Это также была первая отмена в этом учебном году.

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