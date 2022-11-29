В Челябинской области на четверть превышен порог заболеваемости по гриппу

Эпидпороги выросли на 20 процентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области больше, чем на 20 процентов превышен порог заболеваемости по гриппу. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева.

— Эпидемические пороги к 20 ноября были превышены на 20% и более в 25 из 61 города. Такие показатели зафиксированы в том числе в Астрахани, Брянске, Владивостоке, Москве, Пензе, Ростове-на-Дону, Самаре, Ставрополе, Челябинске и Чите, — говорят исследователи.

Как уточнили медики чаще всего от ОРВИ и гриппа страдают дети, хотя в целом заболеваемость растет во всех возрастных категориях. Тем не менее, случаев госпитализации непосредственно детей почти в 2,5 раза больше, чем в допандемийные годы.

Ранее минздрав Челябинской области предупреждал о том, что в ближайшие месяцы может начаться эпидемия гриппа. При этом медики опасаются прихода штамма вируса H1N1, который более известен как свиной грипп

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